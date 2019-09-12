Матпомощь до 4 тыс. рублей освободили от НДФЛ

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, который с 1 января 2020 года освободит от НДФЛ материальную помощь в размере, не превышающем 4 тыс. рублей за календарный год, которую вузы выплачивают своим студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Автор инициативы — заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

Она отмечала, что «справедливо и правильно не облагать налогом материальную помощь, которую вуз оказывает нуждающимся студентам и аспирантам».

«Вопрос прорабатывался мною с Минфином и ФНС. Законопроект, безусловно, социальный и ожидаемый студентами и аспирантами по всей стране», — подчеркивала депутат.

Отметим, сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или матпомощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию, облагаются налогом.