Отменят «уголовку» за невозврат валютной выручки

Статью уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовное наказание за уклонение от репатриации валютной выручки, планируют отменить, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Наша позиция однозначная, эту статью нужно полностью отменять. Можно обсудить варианты по поводу того, чтобы обсудить составы, где-то дополнить в других статьях, это вопрос дискуссионный. Уголовный кодекс в этой части — статья 193, 193 прим — я бы просто взял и отменил бы», — сказал замминистра, выступая на Московском финансовом форуме.

Поясним, статья 193 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет за уклонение от репатриации валютной выручки.

По словам Моисеева, отмену данной статьи необходимо обсудить со всеми регулирующими органами, включая ЦБ, и при необходимости внести изменения в другие статьи кодекса, передает РИА Новости.