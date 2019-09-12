Как минимизировать риски налоговой проверки

Вы хотите узнать:

На каких схемах чаще всего попадаются налогоплательщики,

Какие инструменты контроля сейчас у налоговой в разработке,

Почему в будущем налоговая будет знать всё,

Что может стать причиной включения вашей компании в план проверок,

Как банки следят за бизнесом,

Какие блокировки расчетного счета незаконны и что с этим можно сделать,

И главное: КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ ПРОВЕРКИ?

Приходите в онлайн послушать и позадавать вопросы Екатерине Клименко, руководителю отдела бухгалтерского сопровождения компании MCOB.

Обо всём этом мы поговорим 25 сентября в 16:00 (Мск).

Екатерина: «Я имею успешный опыт грамотного распределения налоговой нагрузки по группам компаний, была руководителем проекта по разработке стандартного файл налогового аудита для ИФНС со стороны подрядчика.

Работала на проектах стандартного файла налогового аудита и налоговой витрины — это инструменты, которые разрабатывает налоговая сейчас и тестирует их на крупнейших налогоплательщиках».

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Кстати, по защите при налоговых проверках у нас есть целый онлайн-курс. Он уже стал легендарным в Центре обучения «Клерка».