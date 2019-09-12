Для кого ввели новые налоговые льготы

В третьем чтении принят закон, вводящий новые налоговые льготы для объединений садоводов и огородников.

Сейчас от налога на прибыль освобождаются только взносы членов садоводческих или огороднических товариществ. Однако законом предусмотрено, что индивидуальные садоводы и огородники обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. И получалось, что с такой платы некоммерческая организация уплачивала налоги.

Поправки внесены в подпункт 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ, куда добавлен абзац, дающий право товариществам не учитывать в налогооблагаемых доходах поступления платы от садоводов и огородников, не являющихся их членами. Причем действовать эта льгота начнет задним числом - с 1 января 2019 года.

В принятом законе есть и другие изменения в Налоговый кодекс. Все они связаны с появлением Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Из-за него изменились некоторые термины. Так, теперь нет дачных домов, но есть садовые, которые не являются жилыми и поэтому у их владельцев были проблемы с налоговыми льготами. После вступления в силу принятого закона у налоговиков не будет возможности трактовать нормы НК в свою пользу.