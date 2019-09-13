Досрочные переводы пенсионных накоплений заморозят

ЦБ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан — чаще одного раза в 5 лет — между НПФ и в ПФР, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

Сейчас готовится текст соответствующего законопроекта, рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Как заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на 3 года. «Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег», — отметил он.

По его словам, ситуация с переводами пенсионных накоплений — это «вакханалия».

«Погоня за клиентом продолжаются, все пытаются отъесть кусок от ГУКа, людям обещают вещи, которые не реализуются, обещают доходность, которую не могут обещать, потому что никто не может обещать никакой доходности, если это не депозит. И самое отвратительное в этом всем — к сожалению, не прекратилось жесткое мошенничество», — цитирует ИА ТАСС слова Моисеева.