В воздухе опять запахло снижением НДФЛ

Бедных людей можно освободить от НДФЛ. Для этого есть несколько предпосылок: профицит бюджета, высокая собираемость налогов.

Предложение ввести минимальную сумму дохода,с которого не пришлось бы платить НДФЛ, сделал председатель правления ВТБ Андрей Костин выдвинул на Московском финансовом форуме.

Антон Силуанов, много раз слышавший это предложение, дал понять всем присутствующим, что вопрос дальше обсуждать не стоит. Федеральный бюджет не будет покрывать налоги региональной казны, которая сдуется прекрати бедные платить свой НДФЛ.