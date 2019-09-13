Клерк.Ру

На своих налоговых долгах можно заработать. Лайфхак от Тимати Black Star

На долгах перед налоговой можно построить отличную PR-кампанию и обернуть проблему в свою пользу.

Вот организации, выпускающие одежду под брендом Black Star Wear, задолжали налоговой более 6 млн рублей, а репер только выиграл, его имя появилось в деловых изданиях.

С 2018 года судебные приставы пытались взыскать с ООО «Фэшн Индастри» 1,1 млн рублей налоговых сборов, однако не смогли разыскать должника. У «Линии одежды "Блэк Стар"» долг по налогам достиг уже 5 млн рублей. Только у этих компаний есть право выпускать одежду под брендом Black Star Wear, пишут «Открытые медиа».

Сейчас директорами числятся фигуры ноунейм, но изначально фирмы принадлежали семье Тимати и его деловым партнерам. В учредителях одной из фирм и сейчас значится младший брат Тимати Артем Юнусов, мы проверили.

Счета компаний заблокированы. Но репер вряд ли переживает о своих миллионных долгах. В его случае это даже на руку.

И, конечно, тут грех не дать ссылку на наш канал на Youtube. Смотрите нас, Тимати все самое интересное уже удалил.

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