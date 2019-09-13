Каких уклонистов чаще сажают, а когда им удается отделаться штрафом

Если вы еще живете в представлении, что за налоговые преступления, как правило, назначается наказание в виде штрафа, и для того, чтобы получить срок в виде реального лишения свободы, нужно сильно постараться, предлагаем отрезвляющую статистику за 5 лет (2013 – 2018).

Таблицу подготовил Виктор Бациев, экс-судья – председатель налогового состава ВАС РФ, действительный государственный советник юстиции 3 класса.

На всякий пожарный:

198/1 — Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов;

198/2 — то же деяние, совершенное в особо крупном размере;

199/1 — Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов;

199/2 — то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере;

199.1/1 — Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов, подлежащих в соответствии с законодательством, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере;

199.1/2 — то же деяние, совершенное в особо крупном размере;

199.2 — Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов;

199.2/2 — То же деяние, совершенное в особо крупном размере.