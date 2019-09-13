Пенсию будут считать с 45 лет

Собирать документы на пенсию ПФР планирует уже у 45-летних. Для них с 2022 года заработает суперсервис «Пенсия онлайн».

Его цель — осуществлять заблаговременную работу с гражданином с момента достижения им возраста 45 лет для своевременного предоставления актуальной информации о периодах деятельности, имеющихся в распоряжении ПФР.

Если гражданин найдет ошибку в данных, он может своевременно оповестить ПФР о выявленных неточностях, пишут «Известия».

Если в ПФР придет запрос от гражданина, допустим, о том, что в его ИЛС не отражен какой-то из периодов работы, сотрудники фонда проверят информацию и, если она подтвердится, внесут коррективы, пояснили в Минтруде.

Все общение будет проходить в режиме онлайн.