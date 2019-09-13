Огурцы, салат и лук. Почему ЦБ так любит овощи?

Потому что дешевые овощи тормозят инфляцию.

Годовая инфляция в августе замедлилась до 4,3 % после 4,6 % в июле. При этом снизились годовые темпы прироста цен на все три группы потребительской корзины: продукты питания, непродовольственные товары и услуги, сообщает ЦБ.

Наиболее заметно сократились темпы прироста цен на плодоовощную продукцию (на 4,2 п.п., до 1,3 %). Однако динамика цен в этой категории неустойчива и продолжит колебаться из-за смещенной сезонности. В текущем году благодаря теплой весне урожай овощей поступил раньше, чем в прошлом. Годовой темп прироста цен на продукты питания (без овощей и фруктов) замедлился на 0,1 п.п., до 5,4 %.

Годовой темп роста цен на непродовольственные товары снизился на 0,1 п.п., до июньского значения (3,5 %). Основными причинами стали сохраняющийся сдержанный спрос и эффекты ранее произошедшего укрепления рубля. На столько же замедлилась инфляция на рынке услуг.