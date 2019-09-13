Займы «до зарплаты» подешевели до 365 % годовых

Ежедневная процентная ставка по займам «до зарплаты» в январе была установлена на уровне 1,5 % в день, а с июля опустилась до 1 % в день.

Этому способствовали законодательные изменения, вступившие в силу в январе текущего года.

В результате введенных ограничений доходы МФО, которые специализируются на выдаче займов «до зарплаты», за первую половину 2019 года сократились на 7 %, сообщает ЦБ.

Опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов «до зарплаты», диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО.

В свою очередь оставшиеся в данном сегменте МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объем займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи.

Переход займов «до зарплаты» в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании, отмечают в ЦБ.

При этом в II квартале 2019 года микрофинансовый рынок вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объем выдач за квартал выросли более чем на 9 %. Причем впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу ( 33 % по объему выдач).

Следующий этап ограничений начнет действовать в январе 2020 года, и в ожидании этого участники рынка МФО активно наращивают клиентскую базу.