Медведев начал менять Трудовой кодекс

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал создание в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рабочей группы для совершенствования трудового законодательства, в том числе для обсуждения вопроса о четырехдневной рабочей неделе.

На встрече с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым Медведев подчеркнул, что совершенствование трудового законодательства должно осуществляться «при соблюдении всех тех гарантий и норм, которые существуют, без ухудшения трудового статуса работника».

Трудовое законодательство стало более гибким, то есть более соответствующим духу экономических отношений, которые складываются в XXI веке, в цифровую эпоху, заявил Медведев.

В частности, модернизация должна затронуть такие институты трудового права, как трудовой договор, включающий в себя условия о месте работы, времени работы, порядке его учёта, исчисление соответствующих нормативов, которые связаны с рабочим временем, возможность регулирования такого нового института, как удалённая занятость. Предполагается и целый ряд других новелл.

Михаил Шмаков отметил, что в принципе действующее законодательство не мешает и сегодня организовать 4-дневную рабочую неделю.

«Должны быть новые критерии по количеству рабочих часов в неделю. Россия находится сегодня в большинстве стран, где 40-часовая рабочая неделя и 8-часовой рабочий день при 5-дневном графике. Но есть страны, такие как Франция, где 35 часов, есть Нидерланды, где ещё меньше», — заявил профсоюзный лидер.

«Безусловно, мы видим: рост производительности труда, внедрение новых технологий, цифровизация, роботизация — это всё уменьшает количество человеческого труда и увеличивает количество машинного труда, на который не распространяется трудовое законодательство. Но люди при этом должны как минимум получать не меньше, чем они получают, — если в категориях дней — не меньше, чем за 5-дневную рабочую неделю. Не меньше, но лучше больше», — сказал глава ФНПР.