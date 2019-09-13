Инспекция пыталась стырить 13 млн, подделав решение о выездной проверке

В Рязанской области произошел случай, который должен насторожить всех налогоплательщиков. Он нем рассказали юристы компании «Налоговые адвокаты».

У организации и инспекции оказались разные решения о выездной проверке. В варианте инспекции написано, что проверяются все налоги, в варианте компании — проверяется только НДФЛ.

Проверка прошла, инспекция проверяла все налоги. Доначисления — 13 млн руб.

Естественно компания пошла в суд. Там назначили экспертизу, чтобы понять, какой из вариантов решения правильный.

Эксперт изучал бумажный бланк решения, представленный налоговой, электронный не получилось, так как у инспекции он почему-то не сохранился. Выяснилось, что тот лист, где указан предмет проверки, был напечатан не на том же принтере, что остальные листы решения. То есть лист, где был указан предмет проверки, заменили.

Суд снял доначисления.

Казалось бы, в бюджете полно денег, инспекции нет необходимости выпрыгивать из штанов, чтобы наполнить казну. Но откуда тогда подобные махинации? Страшно становится за договоры и счета-фактуры, их не начнут подделывать, чтобы доказать нереальность сделки?