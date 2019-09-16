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К какому кассовому чеку не придираются налоговики

ФНС напоминает, что должно быть отражено в кассовом чеке для принятия его к расходам.

С целью формирования данных налогового учета необходимо наличие надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих понесенные расходы.

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:

  • наименование документа;
  • дата составления документа;
  • наименование организации;
  • содержание факта хозяйственной жизни;
  • величина натурального или денежного показателя;
  • должность лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление.
При этом если законодательством РФ для оформления конкретных операций установлены обязательные формы документов, то применяться должны установленные действующим законодательством формы документов.

Так, в частности, кассовый чек при расчете между организациями и ИП должен содержать следующие реквизиты:

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  • наименование покупателя (наименование организации, ФИО ИП);
  • ИНН покупателя (клиента);
  • страна происхождения товара;
  • сумма акциза (если применимо);
  • регистрационный номер таможенной декларации — при осуществлении расчетов за товар (если применимо).
Таким образом, при осуществлении указанных расчетов в кассовом чеке отражается информация как о продавце, так и о покупателе.

Учитывая изложенное, расходы могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль организаций, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с законодательством РФ и из этих документов четко и определенно видно, какие расходы были произведены.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-15/63722 от 20.08.2019.

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