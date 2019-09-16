К какому кассовому чеку не придираются налоговики

ФНС напоминает, что должно быть отражено в кассовом чеке для принятия его к расходам.
С целью формирования данных налогового учета необходимо наличие надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих понесенные расходы.
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование организации;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального или денежного показателя;
- должность лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление.
Так, в частности, кассовый чек при расчете между организациями и ИП должен содержать следующие реквизиты:
- наименование покупателя (наименование организации, ФИО ИП);
- ИНН покупателя (клиента);
- страна происхождения товара;
- сумма акциза (если применимо);
- регистрационный номер таможенной декларации — при осуществлении расчетов за товар (если применимо).
Учитывая изложенное, расходы могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль организаций, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с законодательством РФ и из этих документов четко и определенно видно, какие расходы были произведены.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-15/63722 от 20.08.2019.