Какой трудовой стаж дает право на досрочную пенсию

Согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ право на досрочную пенсию имеют граждане с длительным трудовым стажем.

С 2019 года лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитывается только страховой стаж. Нестраховые периоды, такие как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелым и инвалидом и другие в такой стаж не включаются.