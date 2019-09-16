Как и где получить свою кредитную историю

Кредитная история – это досье на вас как на заемщика. В нем рассказано, какую сумму и когда вы занимали, платили вовремя или задерживали и обращались ли в другие банки за кредитами. Как получить историю, рассказывает «Защитник закона».

Получить историю можно в бюро кредитных историй (БКИ). В России их много. Если вы брали кредиты и займы в разных местах, то, скорее всего, ваша кредитная история хранится по частям в нескольких БКИ. И надо будет получить данные во всех этих бюро, чтобы собрать кредитную историю воедино.



Способы получения

1. Онлайн-заявка

Можно отправить онлайн-заявку через сайт БКИ. Отчет придет на электронную почту в течение трех рабочих дней.

2. В офисе БКИ

В офисе БКИ вы можете получить свою кредитную историю в бумажном виде в тот же день.

3. Письмо в БКИ

Отправить в БКИ письмо обычной почтой. Такой запрос должен быть заверен нотариусом. Срок ответа – 3 дня + время доставки запроса и ответного письма.

4. Через свой банк

При условии, что он сотрудничает с теми БКИ, в которых хранится ваша кредитная история. БКИ публикуют на своих сайтах полный список банков, с которыми они работают.

По закону два раза в год каждое бюро обязано бесплатно предоставить вам вашу кредитную историю. Поэтому, если вам отказали в кредите, не дали страховку, не взяли на работу – вам стоит заглянуть в свою историю.