Владельца «Югры» с друзьями в ФСБ будут судить по просьбе Набиуллиной

Против бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате 283 млрд руб. средств банка.

О новом деле по ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса стало известно в пятницу, 13 сентября, пишут «Ведомости».

Хотина арестовали в апреле, ему и еще двоим — бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву — вменялась в вину растрата 7,5 млрд руб. 290 млрд руб. – это почти 90% всех активов «Югры» на июнь 2017 г. и рекордная сумма претензий к банкирам по уголовным делам.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету. Уголовное дело против Хотина, Нефедова и Шиляева было возбуждено только весной 2019 года, после того как глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала письмо Владимиру Путину, сообщали ранее СМИ.

Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. По информации источников РБК, показания на них дал именно Хотин.