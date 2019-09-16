Антимонопольщики против изменения порядка торгов имуществом банкротов

В процедуру торгов имуществом банкрота предлагается внести большие изменения. Однако против этого выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС)

Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве и разослало их на согласование. С документом ознакомились «Ведомости».

Сейчас продажа имущества банкрота проходит на торгах с повышением цены. В большинстве случаев продать не удается, пишет Минэкономразвития в пояснительной записке, а организация торгов оплачивается из конкурсной массы должника.

Имущество банкрота выставляется на торги по цене, которую назвал оценщик, как правило, она близка к рыночной. Но покупателю нет смысла идти на торги, чтобы купить имущество по рыночной цене: нужно получать электронную подпись, вносить задаток, который будет заморожен на несколько недель, а если покупатели на торги не приходят, управляющий объявляет следующие, с начальной ценой на 10% ниже. Если и на них никто не пришел, объявляются третьи, цена снижается до тех пор, пока не найдется покупатель.

Первые и вторые торги более чем в 90% случаев признаются несостоявшимися, продать имущество удается в ходе публичного предложения (третьи или четвертые торги) со снижением цены на 60–70%, говорят эксперты. На их проведение тратится три месяца, при этом каждые торги стоят 150 тыс. рублей.

В поправках Минэкономразвития предлагает объявлять открытый аукцион один раз, а если имуществом никто не заинтересовался, переходить к снижению цены и снижать ее, пока не появится покупатель. Если вдруг появятся сразу два, то вновь начинать торги на повышение цены между ними. Министерство предлагает также использовать не рыночную стоимость (это цена, по которой можно продать товар на открытом рынке), а ликвидационную (это расчетная цена продажи на торгах), которая, как правило, будет ниже.

Поправки не поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Возможность снижения цены приведет к злоупотреблениям. Если торги организует оператор электронной площадки, возможны согласованные действия и коррупционные последствия.