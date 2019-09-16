Мы отдадим свой НК белорусам

У России и Белоруссии будет один Налоговый кодекс.
На прошлой неделе премьер-министры России и Белорусии парафировали «Программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства».
С этого начинается постепенная экономическая интеграция двух стран. В частности, планируется принять единый Налоговый кодекс, объединить таможенную и энергетическую политику, включая создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии, пишет «Коммерсант».
Подходы к банковскому и финансовому надзору тоже будут едиными. Обе страны установят взаимный единый доступ к госзакупкам, общую систему учета собственности и унификацию хозяйственного законодательства – в программе сказано о разработке Основ гражданского законодательства Союзного государства. Фактически можно говорить о создании конфедеративного государства как минимум на уровне экономик.