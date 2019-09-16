Мы отдадим свой НК белорусам

isamarai По мне ежеквартальные декларации по ЕНВД, в которых нужно расписать каждую торговую точку, ее тип... Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса смертельной

isamarai Я понимаю, если бы пустование магазинов и торговых центров обосновали введением налога на торговы... Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса смертельной

Над.К Вообще-то на ЕНВД работает огромное количество маленьких магазинчиков и всяких мелких услуг. Зам... Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса смертельной

Андрей3 Ерунда. Давно пора. ЕНВД самый дурацкий налог, и любому понятно что взимать налоги вне зависимост... Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса смертельной

VikaV2193 На мой взгляд тут противоположный персонаж. Хотел убедить в том, что кто угодно может получить со... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

isamarai А вообще, я не поверю, чтобы у Тимати был долг. Долг у компании, которая за мзду использует его л... На своих налоговых долгах можно заработать. Лайфхак от Тимати Black Star

titova-tlt И в чем заработок? В долге 5млн.? О-ее я не смог отдать 5млн... аот и вы так заработайте как я!!!... На своих налоговых долгах можно заработать. Лайфхак от Тимати Black Star

2180390 @Павел Тараторкин ну почему же безнаказанность?! Есть как раз статьи, которые предусматривают отв... Людей массово разводят с вычетами по НДФЛ

praktic Да сразу эта неувязочка вылезла - как только впервые заикнулись про четырехдневку...... Медведев начал менять Трудовой кодекс

garda А какие персонально у господина Юнусова проблемы? Налоги он как не платил, так и не заплатит, сче... На своих налоговых долгах можно заработать. Лайфхак от Тимати Black Star

Мадама Красиво на словах , на самом деле сделают для того что бы не уходили из тех ПФр, которые показали... Досрочные переводы пенсионных накоплений заморозят

Мадама Если бы у нас был коммунизм, то да можно было бы работать 3-и часа, т.к. исчезли бы многие профес... Идем на понижение. Теперь будет 3-часовой рабочий день

id285061139 По-моему, у кого-то проблема с чтением табличек. Например, по делам об оспаривании актов ФНС полн... Еще раз про мизерные шансы выиграть у ФНС в суде

Gvozdi4ca это только мне видится неувязочка между повышением пенсионного возраста и сокращением рабочей нед... Медведев начал менять Трудовой кодекс

Над.К Нет при УСН такого периода, как 2 квартал. Могло бы быть 1 полугодие, если бы ИП доработал до кон... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

isamarai Не слушаю Тимати, поэтому не знаю о чем тексты его песен, но вроде он представитель гангста-рэпа ... На своих налоговых долгах можно заработать. Лайфхак от Тимати Black Star