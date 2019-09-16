Ошибки в декларации по НДС и их коды

Типичные ошибки при заполнении налогоплательщиками декларации по НДС озвучили налоговики Амурской области в ходе публичных обсуждений применения риск — ориентированного подхода в налоговом администрировании:

· некорректное отражение данных из счетов — фактур (номер, дата, сумма); · некорректное применение кода вида операции (КВО); · «задвоение» вычетов по счетам — фактурам; · суммы НДС, принимаемые к вычету, превышают суммы НДС с ранее исчисленных авансовых платежей; · отражение в книге покупок одного счета-фактуры несколькими записями, в то время как у контрагента в книге продаж счет-фактура отражен одной записью; · контрагент, чей счет-фактура заявлен в декларации, отсутствует в ЕГРЮЛ или не сдает налоговой отчетности, либо сдает ее с нулевыми показателями.

Коды ошибок, которые налоговики указывают в требованиях:

— код ошибки «1» указывается в случае, если запись об операции отсутствует в налоговой декларации контрагента, либо контрагент не представил налоговую декларацию по НДС за аналогичный отчетный период, либо контрагент представил декларацию с нулевыми показателями, либо допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счете-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом;

— код ошибки «2» указывается в случае, если не соответствуют данные об операции между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (приложением 1 к разделу 8 ) и разделом 9 «Сведения из книги продаж» (приложением 1 к разделу 9) декларации (например, при принятии к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам).

— если указан код «3» — данные об операции между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» налоговой декларации налогоплательщика не соответствуют (например, отражение посреднических операций);

— код ошибки «4» означает, что возможно допущена ошибка в какой-либо графе. При этом номер графы с возможно допущенной ошибкой указан в скобках.

— код ошибки «5» означает, что в разделах 8-12 налоговой декларации по НДС не указана дата счета-фактуры или указанная дата счета-фактуры превышает отчетный период, за который представлена налоговая декларация по НДС;

— код ошибки «6» — в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8) декларации заявлен вычет по НДС в налоговых периодах за пределами трех лет;

— код ошибки «7» — в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8) налоговой декларации заявлен вычет по НДС на основании счета-фактуры, составленного до даты государственной регистрации;

— код ошибки «8» означает, что в разделах 8-12 налоговой декларации по НДС некорректно указан код вида операции;

— код ошибки «9» — допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж» (приложении 1 к разделу 9) декларации, а именно сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.