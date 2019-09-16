Клерк.Ру

ОФД «Дримкас» опровергает утечку данных

Оператор фискальных данных (ОФД) «Дримкас» опровергает утечку данных клиентов. Об этом говорится в официальном заявлении, поступившем в редакцию «Клерка» и другим СМИ.

Сегодня газета «Известия» сообщила, что 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.

«Дримкас» заявляет, что информация не соответствует действительности. Указанный сервер не относится к техническим средствам ОФД «Дримкас».

Вопросы возникли с сервером, который собирает служебную информацию о техническом состоянии онлайн-касс. Например, данные о подключении кассы к интернету, об успешном или ошибочном результате загрузки обновления программного обеспечения, версиях программ, количестве обработанных кассиром товаров. Технический сервер не имеет отношения к серверам ОФД «Дримкас», эти сервера изолированы друг от друга и относятся к разным каналам передачи информации.

Конфиденциальность фискальных данных на сервере ОФД не нарушена, утверждают в компании. Эти данные передаются по отдельному независимому каналу. Впрочем, «Дримкас» все равно проводит дополнительный аудит с привлечением внешних специализированных компаний и модернизируем систему безопасности.

От себя добавим, что информация об уплаченных налогах никак не могла утечь из ОФД, потому что уплата налогов не проходит через операторов фискальных данных.

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