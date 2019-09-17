Иностранных работников будут ставить на налоговый учет по новым правилам

Иностранных граждан будут ставить на налоговый учет по новым правилам. Изменения в Налоговый кодекс будут рассмотрены Госдумой на этой неделе.

Если поправки будут приняты, то иностранные граждане, не состоявшие ранее на учете в наших налоговых органах по какой-либо причине, будут автоматически ставится на учет после сдачи отчетности налоговым агентом, по месту постановки на учет этого налогового агента.

Т.е. после сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за год (их планируется объединить в один отчет), ИФНС автоматически поставит на налоговый учет иностранных граждан, которым выплачивались доходы. Сделать это налоговики будут обязаны в течение пятнадцати дней и в тот же срок направить налоговому агенту уведомление о постановке на учет иностранца. А налоговый агент, в свою очередь, обязан будет уведомить иностранного гражданина о такой постановке на учет, после чего отчитаться об этом в ИФНС.

Снимут с учета иностранца в инспекции налогового агента, если ему не будет выплаты дохода в течение 3-х лет и если он не подавал самостоятельно 3-НДФЛ.