Клерк.Ру

Через sim-карты могут следить за абонентами

В сим-картах обнаружена уязвимость, которая позволяет следить за владельцами телефонов, сообщают специалисты по кибербезопасности из компании AdaptiveMobile Security.

Речь идет о вирусе Simjacker, пишет ТАСС. Все начинается с отправки вредоностного sms-сообщения. Его могут послать с телефона, GSM-модема или даже компьютера. При открытии эта рассылка запускает программу S@T Browser, установленную на каждой sim-карте. Мобильные операторы используют ее для предоставления своих сервисов.

Таким образом злоумышленники могут задавать sim-карте несложные команды, например - автоматически запрашивать локацию. Также вирус отсылает на исходный номер полную информацию о sim-карте, что позволяет злоумышленникам открывать на телефоне веб-браузеры, звонить на другие номера, отправлять текстовые сообщения и так далее. При этом сам владелец телефона не будет знать, что стал жертвой атаки, так как отправленные с его устройства данные не отобразятся во входящих или исходящих.

Специалисты отмечают, что эта уязвимость позволяет заниматься шпионажем, мошенничеством, рассылкой дезинформации.

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