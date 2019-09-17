ЦБ будет регулировать искусственный интеллект

ЦБ опубликовал «Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019–2021 годов». Документ призван конкретизировать цели Банка России по обеспечению устойчивости финансового рынка и повышению уровня его информационной безопасности.

В частности, ЦБ планирует регулировать применение больших данных, искусственного интеллекта, роботизации и интернета вещей в кредитно-финансовой сфере. "Это выглядит необычно особенно на фоне того, что в мире подобные направления вообще не регулируются«,— указывает бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Еще один неожиданный для экспертов момент —регулятор планирует вплотную заняться обработкой данных с использованием цифровых технологий, пишет «Коммерсантъ».

Также спорной эксперты назвали инициативу регулятора вплотную заняться образованием специалистов по информбезопасности: от подготовки образовательного профстандарта и выявления потребности в специалистах до введения аттестации сотрудников финансовых организаций на базе Университета ЦБ. Кроме того, основам кибербезопасности ЦБ планирует учить в вузах и школах.