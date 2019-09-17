Теперь еще проще пройти идентификацию в Яндекс.Деньги

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут пройти идентификацию и в любом салоне МегаФона — всего их около 2000. До сих пор это можно было сделать в салонах Связного, Евросети и, например, отделении Юнистрим.

После идентификации пользователь Яндекс.Денег сможет не только снимать наличные из электронного кошелька, но и, например, платить в интернет-магазинах и торговых точках по всему миру, переводить деньги в другие электронные кошельки, на банковские карты и счета. Он сможет также подключить мультивалютные счета и карты — это позволит хранить и тратить до 10 иностранных валют, переводить их за рубеж и снимать в банкоматах по всему миру.

«В июле пользователи были ограничены в возможности пополнения анонимных кошельков с банковских счетов. В сентябре вступили в силу законодательные поправки, запрещающие снятие наличных из анонимных кошельков, а в следующем году начнет действовать запрет на их пополнение наличными. Все это усложнит использование электронных денег для анонимных пользователей», — говорит Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег.

Теперь, когда идентификацию можно пройти еще и в салонах Мегафона, людям будет проще. Оператору нужно лишь показать паспорт, назвать номер электронного кошелька и заплатить 200 руб. А после этого подтвердить идентификацию на сайте или в приложении Яндекс.Денег.

Клиенты Сбербанка могут пройти идентификацию дистанционно с помощью смс на номер 900.