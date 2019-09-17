Правила снятия наличных ужесточились

В силу вступил закон, который запрещает снимать наличные с анонимных банковских карт или онлайн-кошелька, если владелец не прошел процедуру идентификации.

Новые правила коснулись неименных банковских карт и онлайн-кошельков. Чтобы снять наличные с них или просто перевести сумму на свой банковский счет, придется пройти процедуру аутентификации пользователя. Для этого необходимо пройти процедуру на сайте госуслуг или другим образом, если сервис это допускает: ввести данные паспорта, а также еще одного документа: ИНН, СНИЛС.

Но даже после этого действует лимит на снятие наличных: до 5 тысяч рублей в сутки и не более 40 тысяч в месяц.

С переводами третьим лицам тоже все непросто: владелец электронного кошелька вправе переводить деньги на банковский счет в пользу юридических лиц и ИП только в том случае, если остаток средств на счету будет выше 60 тыс. руб. А за месяц переслать можно не более 200 тыс. рублей.