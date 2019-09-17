Кокорин и Мамаев. Ой, нет. Силуанов и пенсия

Пока вся страна радуется освобождению футболистов, в тени остаются новости важнее.

Минфин планирует завершить реформирование добровольной накопительной пенсионной системы к 2021 году. Такое уведомление появилось на портале проектов нормативных правовых актов. Текста так и нет, но указано: поправки предоставят гражданам возможность формировать за счет личных взносов дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе НПО при стимулирующей поддержке государства.

То есть новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, заработает уже через год с лишним.

Вот так, клерки, пенсия, оказывается, стимул жизни.