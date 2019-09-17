Электронные трудовые книжки появятся уже через несколько месяцев

Два законопроекта, касающиеся перехода на электронные трудовые книжки, были рассмотрены сегодня на заседании Госдумы.

Один законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс, именно он и вводит в оборот электронные трудовые книжки. А второй вносит изменения в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете, согласно которому с 1 января 2020 вводится обязанность работодателя редставлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц.

Подробнее о законопроектах читайте в материале Электронные трудовые книжки: что работодатели будут делать в 2020 году

Оба законопроекта весьма быстро прошли первое чтение и потока вопросов депутатов по ним не последовало. Скорее всего так же быстро пройдет второе и третье чтение.

Депутаты уверены, что появление электронной трудовой книжки будет удобно в первую очередь самим работникам, поскольку сведёт к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.

В течение 2020 года гражданам предложат определить для себя оптимальный формат учёта сведений о трудовой деятельности, и уже с 2021 года традиционные трудовые книжки останутся только для тех работников, которые напишут соответствующее письменное заявление.