Электронные трудовые книжки: что работодатели будут делать в 2020 году

Проекты об электронной трудовой книжке уже в Госдуме.

На днях в Госдуму поступили три правительственных законопроекта, которые предусматривают введение в России электронных трудовых книжек.

Проекты

Внесены три взаимосвязанных законопроекта:

№ 748684-7 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде);

№ 748744-7 О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;

№ 748758-7 О внесении изменений в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.

Трудовые книжки — проект № 748684-7

ТК дополняется статьей 66.1 , согласно которой сведения о трудовой деятельности являются основной информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (включающей сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора), которая представляется работодателями в информационную систему ПФР.

Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и с портала госуслуг.

С 1 января 2021 ведение трудовых книжек на бумажном носителе будет осуществляться работодателем только для тех работников, которые подадут до конца 2020 года об этом письменное заявление.

Работникам, не подавшим письменное заявление, трудовые книжки выдаются на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение) и для них осуществляется ведение сведений трудовой деятельности в электронном виде.

Для лиц, впервые поступающих на работу, осуществляется ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде и трудовая книжка указанным работникам не оформляется.

Подготовка

Законопроектом предусматривается реализация работодателями в течение 2020 года следующих мероприятий:

внесение изменений в соглашения и коллективные договоры и (при необходимости) принятие (изменение) локальных нормативных актов;

обеспечение технической готовности к передаче сведений о трудовой деятельности в электронном виде в информационную систему ПФР;

уведомление работников в письменной форме об указанных изменениях трудового законодательства.

Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством, говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект предусматривает введение с 1 января 2020 обязанности работодателя (страхователя) представлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц.

Для этих целей согласно законопроекту ИЛС дополняется разделом «Сведения о трудовой деятельности», содержащим сведения о месте работы, выполняемой работе и ее периодах (сведения о приеме на работу, наименование должности (работы), специальности, профессии с указанием (при наличии) квалификации (разряда, класса, категории, уровня квалификации), сведения о переводах на другую работу, об увольнении и основаниях прекращения трудового договора, данные соответствующих документов, являющихся основаниями для оформления указанных трудовых отношений).

Сведения о трудовой деятельности представляются работодателями начиная с 1 января 2020 ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Начиная с 1 января 2021 данные сведения в случаях приема на работу или увольнения представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

Работодатели, у которых 25 и более сотрудников, будут сдавать эти сведения в электронной форме.

Сведения о трудовой деятельности являются составной частью ИЛС застрахованного лица и подлежат хранению в течение всей жизни застрахованного лица.

Ответственность — проект № 748758-7

За непредставление в установленный срок либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности работодатель (его должностное лицо) будет нести административную ответственность

Привлекать к ответственности будет Роструд. При этом устанавливаются полномочия ПФР по передаче информации о данных правонарушениях в Роструд в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Законопроектом предусматривается дополнение статьи 5.27 КоАП частью 1.1, в соответствии с которой должностные лица работодателя за неоднократное нарушение сроков представления указанных сведений либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения.

При этом под неоднократным нарушением сроков представления указанных сведений либо представлением неполных и (или) недостоверных сведений понимается совершение работодателем указанных действий 2 и более раза в течение года.