ФНС будет собирать налоги вместе с теми, кто обычно все теряет

ФНС может быть какой угодно крутой цифровой экосистемой, но без старой доброй подружки по имени «Почта России» ей не выжить. Молодящийся дедуля Сбербанк тоже на подхвате.

Лирическое вступление продиктовано новостью о том, что инспекторы будут собирать налоги вместе с почтальонами и сотрудниками Сбера. Без них ФНС не может добиться платежей, отправляясь в отдаленные районы, например территории Алтайского края.

ФНС так активно хвалится инновациями в области бесконтактного налогового администрирования. Но регулярно шлет газели с инспекторами в торговые центры и на рынки, чтобы оказаться кстати, если люди захотят исполнить обязанность по уплате НДФЛ. Инспектор может распечатать налоговое уведомление, объяснить работу личного кабинета. Сотрудник банка, как мы понимаем, принять оплату. Ну а почтальон-то зачем? Гадаем, не только ли это история «сообразим на троих».