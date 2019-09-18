Как ИП не попасть на миллионные доначисления, если слетел с патента

Как предпринимателю, применяющему ПСН и получающему большую выручку, обезопасить себя от доначисления больших налогов после «слета» с патента? Выход подсказал Минфин, хотя и случайно.

В письме № 03-11-11/59523 от 07.08.2019 рассказывается, что утрата права на ПСН в случае превышения лимита по выручке (60 млн. за календарный год) происходит с даты начала налогового периода, в котором произошло это превышение. А налоговым периодом является срок, на который выдается патент. Т.е. если патент выдан на месяц, то налоговый период месяц.

Таким образом, ИП может получать патенты не на весь год. И если он потеряет право на патент, то пересчитывать налоги по другой системе налогообложения будут не с 1 января, а с даты начала действия патента. Это может сэкономить ИП миллионы.

Например, ИП получил патент на 3 месяца, с 1 января по 31 марта. Потом еще на один месяц, на апрель. Потом еще на один, на май. И в мае он превысил таки лимит по выручке в 60 млн., посчитав выручку с 1 января по 31 мая. Таким образом, с 1 мая он потеряет право применять ПСН. И налоги по ОСНО или УСН (если он подавал заявление на упрощенку), ему пересчитают с 1 мая. А если бы у него был куплен патент на год или даже на пять месяцев, то ему пересчитали бы налоги с 1 января.

Тут главное не пропустить сроки ежемесячной подачи заявления на получение патента. Его надо подать за 10 рабочих дней до начала срока действия патента, иначе возможны проблемы с налоговой инспекцией. И, если ИП не хочет внезапно получить большие доначисления НДС и НДФЛ, стоит все-так в запасе иметь УСН. Т.е. заранее подать уведомление о переходе на упрощенку.