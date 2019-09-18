Клерк.Ру

Банки пристают к ИП встретиться по Skype после обычных переводов

В Красном уголке бухгалтера коллеги делятся новой претензией Модульбанка к счетам ИП. Бизнесмен получил 300 тыс. рублей на личную карту, а банк заблокировал счет и теперь требует предоставить документы по сделке. Но даже и этого мало — следующим ходом просит организовать видеовстречу. Она нужна, чтобы лучше разобраться в бизнесе.

Коллеги делятся опытом.

Мы только один раз видео для банка снимали сами и отсылали им письмом, когда блокирнули по 115-ФЗ: ИП, грузоперевозки, за обороты и сомнительную деятельность! Но инициатором были мы сами. ИП снимал погрузку-разгрузку-доставку в режиме онлайн. Заткнулись и больше не пристают!

— Елена Теленова

Скажите на путевку на отдых надо было. Турагентство только налик просили, скидку дают. Машину купить и т.д. Это не проблема пояснить: зачем налик. Нормальные банкиры поймут. Им надо просто отметиться, что финмониторинг работает.

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— Григорий Погорелов

Банк хочет убедиться в том, что ИП не обналичиванием занимается, а реальной деятельностью. Поэтому вопросы будут такими: чем занимается, какой вид деятельности, сколько лет занимается, какие постоянные заказчики/поставщики, зачем вывел столько денег, для каких целей, сколько сотрудников или почему этих сотрудников вообще нет, договорные конструкции, используемые в бизнесе, какую систему налогообложения применяет, сколько налогов заплатил и почему так мало (много), в каких банках еще есть счета.

— Наталья Горячая

На будущее — одной платежной больше 99 тыс. не переводите

— Елена Компьюз

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