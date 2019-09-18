Банки пристают к ИП встретиться по Skype после обычных переводов

чем именно не соответствовал? я не специалист в марксизме... но труд в данном случае был личный -...
"На будущее — одной платежной больше 99 тыс. не переводите" (ц)С чего бы это вдруг? Сколько устан...
Помнится, когда Кийосаки приезжал в Москву, он долго прикалывался про 6%. Ему местные предпринима...
на, не, ни ? что автор имеет ввиду? )
Согласна с вами... по тайне от проверяющих... тс-ссс... многие вообще все приемы оформляют в конц...
ой не могу..... ой.... за попкорном надо сходить... вы серьезно? или просто засланный казачок?...
Нет ничего про договора переуступки прав по Договорам долевого участия с физ.лицом. Надо ли проби...
Согласна. И еще: обналом занимается налоговая полиция. Именно они крышуют фирмы-однодневки, а ко...
Ой как интересно.... может и примерчик приведете - чтой то вот я работаю в рознице.... ну могет ч...
А я считаю, что сотрудникам государственных органов надо ввести персональную материальную ответст...
Как перестать стимулировать и начать продавать
С какой целью интересуетесь?
Вы психопат? Это вообще не весело ни разу,это тяжелое расстройство личности неизлечимое на сегодн...
Я лично написала электронную жалобу в ЦБ и все звонки закончились сразу же без всяких судов...
Они для этого все и считают, всех загонят в ОСН или самозанятыми поголовно сделают и все красота ...
не верится что-то, что в нашей стране кто-то может что-то выиграть.... ...
Балансы ИП в банк нужны если он собирается, к примеру, кредитоваться. Если от банка ничего не над...
Считали неучи.... Если взять купи - продай, то разница составит 15% на стороне УСН. ...
а в вычет по 3-ндфл что можно ставить кроме покупной цены?куплена в ипотеку..%% банка..комиссии и...
Ааа, поняла зачем почтальонов будут с собой брать: они же пенсию, как правило, разносят и прочие ...
Так почтальон и есть сотрудник банка, Почта-банка
Хорошо бы, половину этой суммы присудить потерпевшему.
Лишь бы их "выводы" не сподвигли их на отмену УСН и прочих спецрежимов! Экономику ж надо с колен ...
Чего-то там с анализами туговато.Страховые взносы часто превышают 50% начисленного налога УСН.Тра...
А если этот электронный платеж поступил в адрес ИП без работников, оказывающего услуги?...
Ещё бы и комунальщиков в компанию взяли! Ох, и креативные у нас органы фискальные стали!...
В личном кабинете после заполнения декларации сразу можно заполнить заявление на возврат. И никак...
Кооперативы это вообще чисто про очень семейный бизнес. В остальном корпоративные риски и издержк...
Это просто отличные способы для реферата студента первого и второго курса, ну, и еще для курсов о...
Подтверждаю. Сам "сочинял" пару раз балансы для двух ИП. Причем, за предыдущие три года.Просили с...
А еще вопрос, как стимулировать покупателей тщательнее вытирать ноги на входе, а то уборщицы нынч...
Нет, я понимаю, когда стимулируют платить наличкой, чтобы мимо кассы деньги провести (налоги, чер...
C 01.07.19 ККТ нужна и при расчетах через оператора в банке.
ПРи электронных платежах нужна (клиентбанк для карт физлиц, терминалы для карт). при расчетах без...