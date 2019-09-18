ФСС отказалась возместить пособие. Надо ли облагать его взносами?

Что делать, если ФСС отказывается возмещать пособие, например признав, что не было производственной травмы? Надо ли облагать выплу взносами?

Ответ на этот вопрос дала УНП представитель УФНС по Санкт-Петербургу Марина Спиридонова.

Взносами не облагаются государственные пособия, которые компания выплачивает по закону (подп. 1 п. 1 ст. 422 НК), отметила она.

Если ФСС принял решение об отказе в возмещении расходов по больничному листу, то работодатель произвел выплату, которая не относится к пособиям по закону. Следовательно, такая выплата не освобождается от взносов.