Налоговики нашли, что подрядчик фиктивный из-за глупейшего просчета

Чтобы доказать фиктивность сделки, налоговики ищут доказательства, что спорные работы компания выполнила сама. Они давно взяли на вооружение аргумент об отсутствии пропусков на территорию, на которой якобы проводились работы. Про очередной эпизод рассказывают «Налоговые адвокаты».

ООО «Развитие» выполняло работы для ООО «Газпромнефть ННГ» — техническое и биологическое рекультивирование нарушенных земель. Чтобы выполнить работу, Развитие привлекло 2 субподрядчиков — ООО «Звезда» и ООО «Строительная компания Магистраль».

Однако инспекция решила, что субподрядчики фиктивны, а все работы выполнила сама ООО «Развитие». Доначисления НДС, налога на прибыль, пеней и штрафа составило более 6 млн руб. Основной аргумент налоговой был связан с пропускным режимом заказчика — Газпромнефть ННГ. На объекте заказчика был пропускной режим. Поэтому, если бы на объекте присутствовали сотрудники и техника субподрядчиков, то заказчик бы об этом знал уже хотя бы просто потому, что необходимо было бы оформить пропуска.

Но пропуска на технику и сотрудников субподрядчиков не оформлялись. Это видно из выписки данных бюро пропусков и заявок на оформление пропусков. Получается, налогоплательщик не представил доказательств того, что на месторождениях вообще находились какие-то транспортные средства и работники, действовавшие от имени субподрядчиков.