Наши номера и e-mail будут подтверждать личность

вы не правильно поняли. НЕВЫГОДНЫЙ, но в то же время УДОБНЫЙ, для меня - это УСН, потому что на э...
я написал про вторую волну - про ЕНВДешников без сотрудников - им вычеты сделали....
ну это еще не факт, что от увеличения налога уменьшится чистая прибыль при увеличении стоимости т...
Большей чуши, чем вы написали, придумать трудно. Извините в очередной раз за прямоту.Тем, кому ЕН...
На УСН вообще вычетов на ККТ никаких нет. Ни у кого
какие то у вас странные и похоже очень ограниченные познания по спецрежимам... наверно поэтому ва...
всем привет.помогите пожалуйста , вообще разобраться не могу во всех комментариях) я открыл ИП 27...
я попал в первую волну по УСН в 2017 году. никаких тогда вычетов не было....
без разницы, некоторые модели онлайн касс могут работать без фискального накопителя как чекопечат...
Что можно роструд разогнать?
на УСН инспекторы не будут ходить по магазинам с рулетками и проверять площади торгового зала и с...
Похоже, что ЕНВД защищают вовсе не предприниматели.Потому что активным предпринимателям более удо...
Нужна. Ведь прям в первой строке таблицы об этом написано...
Интересно, по поводу ГПХ, абзац 2 статьи 15 ТК РФ автор читал?...
Кнопочная касса? Или фискальный регистратор, подключаемый к компьютеру?...
потому я написал: те, кто хочет сэкономить, могут выдавать только подозрительным людям, т.е. не л...
По прошлой фирме участвовали в гособоронзаказе не морочась никаким реестром...
Работодатели получили вычет в первую волну установки касс. И даже, если ИП официально без работн...
Не забывайте, что вернутся контрольные закупки, выходы инспекторов "в поля". А значит, очень проб...
Если не сообщать, что кто-то выиграл, никто не будет покупать билеты....
По патенту не сдаются, а вот ИП должно иметь форму налогооблажения, а вот тут то и размах. Если н...
Перевооружение и модернизация (в промышленности) в первую очередь обусловлена необходимостью сохр...
«Я считаю, что новый формат рабочей недели надлежит сначала протестировать на государст...
Эх... А счастье было так возможно...
вы знаете, что во второй волне обязательных установок онлайн касс многие работодатели по увольнял...
Скажите, пожалуйста, а если ИП с работниками получил платеж на р/с от физ.лица, тоже касса нужна?...
Пока выгоднее платить пару-тройку МРОТ никакого перевооружения и модернизации не будет. Зачем?...
Скорее всего, это какая-то виртуальная мамаша.
Тоже думали прокатит не подавать декларацию и не платить налог (цена продажи была равна закупке),...
Тупая мамаша. Ей все равно ничего получить не удастся, а миллионы предпринимателей пострадают. За...
Представляете, Пермскому краю заплатят за то, чтобы он убил микро- и малый бизнес. То есть деньги...
Мы же не возмущаемся, что чиновники своими законами делают нужных людей (Ротенбергов) долларовыми...