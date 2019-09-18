Клерк.Ру

Наши номера и e-mail будут подтверждать личность

Номера мобильных и адрес электронной почты получили статус официальных идентификаторов личности. Об этом постановление Правительства РФ от 13.09.2019 №1197

Согласно документу в единую биометрическую систему будут добавлены номера мобильных телефонов и адреса электронных почтовых ящиков. Сама система предназначена для хранения и обеспечения обработки биометрических персональных данных граждан России, а именно изображения лица и образца голоса.

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