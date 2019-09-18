Наши номера и e-mail будут подтверждать личность

isamarai вы не правильно поняли. НЕВЫГОДНЫЙ, но в то же время УДОБНЫЙ, для меня - это УСН, потому что на э... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

isamarai я написал про вторую волну - про ЕНВДешников без сотрудников - им вычеты сделали.... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

isamarai ну это еще не факт, что от увеличения налога уменьшится чистая прибыль при увеличении стоимости т... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

Над.К Большей чуши, чем вы написали, придумать трудно. Извините в очередной раз за прямоту.Тем, кому ЕН... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

Над.К На УСН вообще вычетов на ККТ никаких нет. Ни у кого ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

chih какие то у вас странные и похоже очень ограниченные познания по спецрежимам... наверно поэтому ва... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

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isamarai я попал в первую волну по УСН в 2017 году. никаких тогда вычетов не было.... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

isamarai без разницы, некоторые модели онлайн касс могут работать без фискального накопителя как чекопечат... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

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isamarai на УСН инспекторы не будут ходить по магазинам с рулетками и проверять площади торгового зала и с... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

isamarai Похоже, что ЕНВД защищают вовсе не предприниматели.Потому что активным предпринимателям более удо... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

isamarai потому я написал: те, кто хочет сэкономить, могут выдавать только подозрительным людям, т.е. не л... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

bar-vera Работодатели получили вычет в первую волну установки касс. И даже, если ИП официально без работн... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

bar-vera Не забывайте, что вернутся контрольные закупки, выходы инспекторов "в поля". А значит, очень проб... ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

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