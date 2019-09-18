Клерк.Ру

Как получить в поликлинике копию своей медкарты

На федеральном портале опубликован проект Минздрава об утверждении порядка и сроков предоставления медицинских документов
(их копий) и выписок из них.

Чтобы запросить свои медицинские документы, надо написать запрос. Его можно направить и электронно, но только если у медицинской организации есть такая техническая возможность.

Выписка из медицинских документов предоставляется в срок,не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации в медицинской организации запроса, медицинские документы (их копии) — в срок, не превышающий 7 календарных дней со дня регистрации в медицинской организации запроса.

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