Стала известна предельная база по страховым взносам на 2020 год

Сегодня Минфин опубликован проект будущего Постановления Правительства по утверждению предельной величины базы для исчисления страховых взносов на ОСС и ОПС на 2020 год.

На 2020 года предельная база установлена:

по взносам на ОСС — 912 000 рублей ;

; по взносам на ОПС — 1 292 000 рублей.

Таким образом, если в 2020 году зарплата сотрудника нарастающим итогом превысила 912 тыс. рублей, то взносы на соцстрахование от временной нетрудоспособности платить не надо.

Что касается взносов на ОПС, то в 2020 году с облагаемых выплат до 1 292 000 руб. включительно страховые взносы начисляйте:

по тарифу 22% — если применяются общие тарифы взносов;

по пониженному тарифу — если применяются пониженные тарифы.

С выплат свыше 1 292 000 руб. взносы на обязательное пенсионное страхование начисляете по тарифу 10%, если компания применяет общие тарифы. В случае, когда компания применяет пониженные тарифы, взносы вовсе не нужно платить

Напомним, на 2019 года предельная база по взносам на ОСС составляет 865 000 рублей, на ОПС — 1 150 000 рублей.

Добавим, в начале года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроекты № 627523-7 и № 627514-7, которые с 2020 года отменяют предельную базу по страховым взносам.

Авторы проектов считают, что все должны платить взносы по одинаковой ставке, как это было раньше — с 1991 по 2011 год, то есть по принципу «богатые должны помогать бедным».