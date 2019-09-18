Сроки уплаты налога на имущество пока менять не стали

Сегодня депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект с многочисленными поправками в Налоговый кодекс. О части из них мы написали вчера. В том числе и об изменениях срока сдачи декларации по налогу на имущество и уплаты этого налога.

Однако в проекте, принятом во втором чтении, не оказалось части положений, которые были в опубликованном ранее варианте документа. Среди них и перенос сроков по налогу на имущество организаций.

Таким образом, срок пока остается прежним — 30 марта. Однако это не значит, что изменения по срокам точно не будет. На подходе следующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс, куда перенесут часть положений, которые были исключены перед вторым чтением. Об этом заявил на заседании глав Комитета по налогам Андрей Макаров.