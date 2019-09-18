Налоговики посчитали декларации и вычеты по НДФЛ за прошлый год

ФНС на своем сайте отчиталась о декларационной кампании 2019 года по НДФЛ.

Всего было сдано 9,5 млн налоговых деклараций за 2018 год, что на 6% больше, чем в прошлом году. Сумма налога, подлежащая уплате, выросла на 34% и составила 122 млрд рублей.

При этом сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, выросла на 12%, до 195,1 млрд рублей. Рост вычетов налоговики связывают с собственными успехами по повышению налоговой грамотности населения и упрощению процедуры предоставления налоговых вычетов.

Самыми популярными вычетами среди граждан по-прежнему остаются имущественные и социальные. За предоставлением последних обратились 1,5 млн граждан. Чаще всего же налогоплательщики заявляют имущественные вычеты на покупку жилья - 3,8 млн физлиц (+ 6% по сравнению с прошлым годом) заявили в декларациях вычеты на общую сумму 1,4 трлн рублей. Также растет востребованность инвестиционного налогового вычета на сумму ежегодного взноса на индивидуальный инвестиционный счет - за ним обратилось более 50 тыс. налогоплательщиков, что на 70% превышает показатель 2018 года.

Однако статистика еще может поменяться, поскольку декларацию на получение вычетов можно подать и после 30 апреля.