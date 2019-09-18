Запахло освобождением Майкла Калви

Следственный комитет России получил новые данные экспертизы, которые переворачивают ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, сообщает «Коммерсант». Согласно результатам экспертизы, рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд руб. В то же время потерпевший утверждал, что стоимость портфеля составляет 600 тыс. руб. Опираясь на данные экспертизы, можно будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Напомним, что разница в оценке портфеля акций изначально и послужила причиной для возбуждения уголовного дела.

Уже известно, что Банк «Восточный» потребует проверки на независимость новой финансовой экспертизы стоимости акций банка.