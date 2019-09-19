В 2020 году ИП на ЕНВД не сможет применить вычет на покупку ККТ

ИП на ЕНВД могут уменьшить налог на сумму расходов по приобретению ККТ, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

При этом следует иметь в виду, что уменьшение суммы ЕНВД в соответствии с указанным порядком производится при исчислении ЕНВД за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее налогового периода, в котором индивидуальным предпринимателем зарегистрирована соответствующая ККТ.

В связи с этим ИП не вправе в налоговых периодах 2020 года уменьшить сумму ЕНВД на сумму расходов по приобретению ККТ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/65430 от 26.08.2019.