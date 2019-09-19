Бизнесменам снижают входной порог

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит ряд предложений по развитию молодежного предпринимательства в России и снятию нормативно-правовых ограничений для ведения бизнеса лицами моложе 18 лет.

Об этом накануне заявил руководитель проекта АСИ Дмитрий Резников на встрече президента Владимира Путина с технологическими предпринимателями и лидерами компаний Национальной технологической инициативы (НТИ).

По словам Резникова, рабочая группа в рамках АСИ столкнулась с несколькими административными барьерами: например, школьник, занимающийся предпринимательством, не может быть директором юрлица, которое он учредил.

Также люди моложе 18 лет не могут пользоваться цифровыми сервисами для предоставления отчетности из-за защиты персональных данных несовершеннолетних. Еще одна проблема — дороговизна (до 500 тыс. руб.) и длительность процедуры эмансипации (объявление 16-летнего гражданина полностью дееспособным).

Президент Владимир Путин в ответ заявил, что хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает молодым людям, не достигшим возраста 18 лет, активно принимать участие в предпринимательской деятельности.

«Есть системные проблемы, связанные с трудовым законодательством. Они заключаются в том, что если человек занимает определенную должность, то у него возникают финансовые обязательства перед третьими лицами. А не достигнув 18-летнего возраста, он не отвечает за свои обязательства и поставит своих партнеров в трудное положение. Поэтому требуется разрешение родителей», — сказал Владимир Путин.

Президент призвал обратить внимание на обязательства, возникающие в случае трудовых отношений и сделать «определенные шаги, связанные с либерализацией». «Человек не отвечает по законодательству, но может отвечать имущественно. Если человек создал компанию, берет кредит, то пусть отвечает имуществом», — подчеркнул глава государства, добавив, что проработает затронутые вопросы.