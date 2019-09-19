Клерк.Ру

Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ

В НК пропишут новый способ передачи документов от ИФНС налогоплательщику.

Напомним, сейчас согласно ст. 31 НК существуют такие способы:

·      лично под расписку;

·      по почте заказным письмом;

·      в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО;

·      через личный кабинет налогоплательщика.

Поправки предусматривают еще один способ – через МФЦ.

В случае направления документа налоговым органом через МФЦ датой его получения считается день, следующий за днем получения указанного документа многофункциональным центром.

Это изменение содержится в законопроекте № 720839-7, который накануне принят во втором чтении.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоговое право, НК РФ»

Все семинары по теме Налоговое право, НК РФ