Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ

В НК пропишут новый способ передачи документов от ИФНС налогоплательщику.
Напомним, сейчас согласно ст. 31 НК существуют такие способы:
· лично под расписку;
· по почте заказным письмом;
· в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО;
· через личный кабинет налогоплательщика.
Поправки предусматривают еще один способ – через МФЦ.
В случае направления документа налоговым органом через МФЦ датой его получения считается день, следующий за днем получения указанного документа многофункциональным центром.
Это изменение содержится в законопроекте № 720839-7, который накануне принят во втором чтении.