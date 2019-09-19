Какими пенсионными льготами можно пользоваться на 5 лет раньше

Федеральными льготами предпенсионеры могут пользоваться за 5 лет до наступления пенсии. В 2019 году с учетом переходного периода предпенсионный возраст наступает с 51 года и 56 лет — для женщин и мужчин соответственно. Так, льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Как отмечает ПФР, льготы предполагают право на два оплачиваемых выходных на диспансеризацию в поликлинике, получение пособия по безработице на уровне прожиточного минимума, переобучение и повышение квалификации по направлению органов службы занятости.

Еще предпенсионеров защищают штрафы для работодателей за увольнение таких сотрудников или отказ брать их на работу из-за возраста.

Налоговые льготы федерального уровня предназначены гражданам, достигшим прежнего возраста выхода на пенсию (55 и 60 лет — для женщин и мужчин соответственно). Человек освобождается от уплаты налога на землю с 6 соток земли, имущественного налога на дома, капитальные строения и гаражи до 50 квадратных метров. Если участок или здание выходят за пределы указанной площади, налог будет начислен за оставшуюся часть.

Есть еще региональные льготы. Ими можно воспользоваться с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (исключение регионы-льготники, в частности, северные территории, где на заслуженный отдых выходят раньше, чем в остальных субъектах). Тут речь идет о скидке на проезд в городском и ж/д транспорте, а также на оплату капитального ремонта и услуг жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, люди предпенсионного возраста освобождаются от уплаты курортного сбора в случае поездки на отдых.

Например, в Хабаровском крае всем женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам старше 60 лет (даже работающим) положена ежемесячная денежная выплата на проезд в общественном транспорте - 720 рублей. Среди других мер поддержки - бесплатное изготовление зубных протезов, а для жителей села - частичная компенсация оплаты услуг ЖКХ.

Чтобы точно знать,достигли вы статуса предпенсионера или нет, проверьте информациюв личном кабинете на сайте ПФР или в МФЦ.