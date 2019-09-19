Кому спишут налоговые долги и штрафы ГИБДД

У россиян может появиться возможность уйти от уплаты штрафов ГИБДД и налоговых долгов после прохождения процедуры личного банкротства.

Законопроект с поправками в Бюджетный кодекс уже рассмотрен на правительственной комиссией и скоро будет внесен в Госдуму.

По действующим нормам после банкротства с человека списывают кредиты и прочие долги, пишет «Российская газета». Но если на нем еще висят штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их приходится платить.

Происходит это потому, что процедура банкротства пока не предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым недоимки могут быть признаны безнадежными.

«Законопроект исправляет ситуацию: в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам и т.п.», — считает сопредседатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Однако, подчеркнул эксперт, банкротство предусматривает жесткий имущественный аудит. Для прошедшего данную процедуру гражданина взыщут все возможное в счет погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части задолженности его освободят.