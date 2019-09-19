Сведения об имуществе, попавшем в залог, будут публиковать на сайте ФНС

Информацию о принятых налоговыми органами решениях о залоге и аресте имущества, запрете на отчуждение имущества налогоплательщика, причем с указанием этого самого имущества, теперь в обязательном порядке будут публиковать на официальном сайте ФНС. Равно как и информацию об отмене таких решений.

Соответствующие изменения в ст. 72 и 73 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, который сегодня Госдума рассмотрит в третьем чтении.

Если в течение месяца после принятия таких решений плательщик не погасил задолженность по налогам, то имущество попадает в залог налоговому органу. В залог не возьмут лишь денежные средства, предназначенные для удовлетворения требований, которые предшествуют исполнению обязанности по уплате налогов.

В данном случае речь идет о том, что погашение долгов по заработной плате по-прежнему в приоритете, а имеющимися на счетах организаций-должников деньгами в первую очередь будут расплачиваться с людьми, а уже потом — с государством.