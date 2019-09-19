Налоговикам дали право осматривать ваши помещения, вещи и документы

Налоговый инспектор, принявший решение о взыскании недоимки, размер которой превышает 1 млн. рублей, при условии, что такое решение не исполнено в течение 10 дней, вправе производить не более одного раза по одному решению о взыскании осмотр территорий, помещений и предметов организации.

Соответствующие изменения в ст. 92 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, который сегодня Госдума рассматривает в третьем чтении.

Осмотр производится при наличии согласия организации на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа.

Осматривать будут территорию, помещения, предметы, документы.

Ранее в Торгово-промышленной палате выражали свое недовольство по поводу данной поправки. ТПП РФ отмечает, что осмотр территории налогоплательщика является мероприятием налогового контроля и считает не вполне обоснованным его проведение после вынесения решения и завершения налоговой проверки. Взыскание налогов и сборов может быть проведено через службу судебных приставов.

В партии «Справедливая Россия» тоже с осторожностью относятся к данному нововведению. Цель тут, конечно, благая – предотвратить вывод активов и распродажу имущественных комплексов должников. Но с правоприменением этой нормы на практике могут возникнуть проблемы, отметил депутат Госдумы Александр Ремезков.