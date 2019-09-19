Виноделам дадут льготы и субсидии

Российским виноделам дадут налоговые льготы и субсидии для возмещения недополученных доходов или затрат, связанных с производством и реализацией винограда и винодельческой продукции. Законы с поправками в Налоговый и Бюджетный кодексы были приняты сегодня.

Установлены новые акцизы на ряд товаров и сырья, пишет «Парламентская газета». Это в том числе виноград, используемый для изготовления вина и алкоголя, производимого по технологии полного цикла, то есть целиком произведённого в нашей стране, и виноматериалы (кроме тех, которые нужны для изготовления дистиллятов).

Производители указанной продукции получат право на налоговые вычеты при условии, что будут изготавливать вино и шампанское из отечественного виноматериала, а не импортного сырья.



Поправки в Бюджетный кодекс предусматривают возможность предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов или финансового возмещения затрат, связанных с производством винодельческой продукции, произведённой из винограда. Это касается, в частности, вина и игристого вина.

Правительство, внесшее законопроекты в Госдуму, считает, что они поддержат отечественное производство винограда и виноматериалов.