За невыплаченную зарплату больше не придется судиться

Взыскать с работодателя начисленную, но не выплаченную зарплату можно будет без суда. Закон об этом еще не принят, но проект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Инспекторы Роструда смогут принимать решения о принудительном взыскании начисленной, но не выплаченной в срок зарплаты, а также прочих выплат, предусмотренных в рамках трудовых отношений. Эти решения получат статус исполнительных документов для судебных приставов.

Принудительное взыскание будет происходить только в том случае, если работодатель не выполнил в срок предписание трудового инспектора.

Трудовой инспектор направит работодателю предписание о необходимости выплатить зарплату, а если тот его не выполнит, трудовая инспекция сможет подготовить исполнительный документ о принудительном взыскании долга по зарплате. Решение о принудительном изъятии трудовой инспектор должен принять не позднее месяца начиная с просрочки предписания. Его направляют работодателю по почте или электронным письмом, и тот может обжаловать его в течение 10 дней с момента получения.

Работник будет вправе сам выбрать, куда ему обратиться, чтобы взыскать возникшую задолженность — в суд или трудовую инспекцию. Сейчас такие вопросы можно решить только через суд, но процесс может затянуться. К тому же он требует денег на услуги юристов, отмечает «Парламентская газета».