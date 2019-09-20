Налог на самозанятых снизят?

Большинство опрошенных бизнесменов Ханты-Мансийского АО высказались против введения на территории региона налога на профессиональный доход до тех пор, пока не будет проведен анализ практики применения в экспериментальных регионах и не будет доработан соответствующий федеральный закон.

В числе негативных последствий такой практики была выделена высокая ставка НПД: 4% для физических и 6% для юридических лиц соответственно, в то время как на данный момент в регионе действует УСН по ставке 5 % с объекта «доход минус расход», что более привлекательно для ИП.

Плательщикам НПД придется самостоятельно регистрироваться и добровольно оплачивать страховые взносы, для того чтобы страховой стаж физлицам учитывался. Кроме того, такая форма налогообложения запрещает привлекать наемных работников, вводит огромные санкции при нарушении порядка и сроков передачи сведений в налоговые органы, а также у этого налога отсутствует механизм проведения налогового контроля сведений, предоставляемых физическими лицами в налоговую инспекцию через мобильное приложение «Мой налог».